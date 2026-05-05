हार के बाद ममता बनर्जी का सख्त रिएक्शन: चुनाव आयोग और BJP पर मिलीभगत का आरोप, EC ने दिया करारा जवाब!

Chief Electoral Officer: पश्चिम बंगाल की कार्यवाहक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए गए आरोपों से सियासत का पारा और गर्म हो गया है । पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल ने ममता बनर्जी के शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के दावे का मंगलवार को खंडन किया। अग्रवाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा,'मैंने जिला निर्वाचन अधिकारी से बात की और उन्होंने पुष्टि की कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अगर ऐसी कोई घटना हुई होती तो शिकायत या एफआईआर दर्ज की जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया।' अग्रवाल ने ममता बनर्जी की ओर से भाजपा के बजाय चुनाव आयोग के साथ अपने मतभेद के बारे में की गई टिप्पणी के जवाब में कहा, 'मैं उस संदर्भ की समीक्षा करूंगा जिसमें ममता बनर्जी ने यह बयान दिया था।' यह घटना बनर्जी की ओर से मंगलवार को भाजपा को निशाना बनाने और यह दावा करने के बाद सामने आई है कि वे विधानसभा चुनाव नहीं हारी हैं और अपना इस्तीफा देने के लिए राजभवन नहीं जाएंगी।