अजमल का कांग्रेस पर आरोप: असम में 20 में 18 मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत पर बोले- ‘पार्टी मुस्लिम लीग बन गई’

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिलीं और दोनों ही मुस्लिम बहुल इलाकों से थीं। तमिलनाडु में पार्टी ने 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जिनमें से एक को जीत मिली। इससे यह साफ होता है कि अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस की रणनीति और नतीजे अलग-अलग रहे। केरल में IUML की नेता फातिमा थाहिलिया ने जीत दर्ज कर इतिहास बनाया और वह पार्टी की पहली मुस्लिम महिला विधायक बनीं। उनकी जीत को महिला प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यक राजनीति दोनों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। वोट शेयर की बात करें तो असम में BJP को करीब 37.81% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 29.84% वोट शेयर मिला, वहीं केरल में कांग्रेस और IUML का संयुक्त वोट शेयर करीब 39.80% तक पहुंच गया।