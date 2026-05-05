बंगाल चुनाव का सच: जहां-जहां नाम कटे, वहां-वहां BJP जीती, क्या वोटर लिस्ट ने बदल दी 15 साल की सत्ता

कुल 147 ऐसी सीटें थीं जहां 25 हजार से ज्यादा नाम हटाए गए। इनमें से BJP ने 95 सीटों पर जीत दर्ज की। तृणमूल को 51 सीटें मिलीं और कांग्रेस केवल एक सीट तक सिमट गई। मतदाता सूची में सबसे ज्यादा नाम मुर्शिदाबाद जिले से हटाए गए। यहां 4.55 लाख से ज्यादा नाम काटे गए। इसका असर सीधे नतीजों पर दिखा 2021 में तृणमूल ने 22 में से 20 सीटें जीती थीं। लेकिन इस बार यह संख्या घटकर सिर्फ 9 रह गई नॉर्थ 24 परगना और मालदा में भी बड़ा बदलाव नॉर्थ 24 परगना में भी तृणमूल को बड़ा नुकसान हुआ 2021 में 33 में से 28 सीटें जीती थीं वहीं इस बार सिर्फ 8 सीटों पर सिमट गई। मालदा में भी तृणमूल की स्थिति कमजोर हुई पहले 12 में से 8 सीटें थीं, अब घटकर 6 रह गईं। बाकी सीटों पर BJP ने कब्जा किया।