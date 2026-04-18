‘ट्रिब्यूनल से क्लीन चिट मिली तो मिलेगा वोट का अधिकार’, बंगाल SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

विशेष अपीलेट ट्रिब्यूनल में 34 लाख से अधिक लंबित अपीलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट समय सीमा तय कर दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के लिए 19 स्पेशल अपीलेट ट्रिब्यूनल 21 अप्रैल तक अपीलों पर फैसला दे देंगे। जिन मतदाताओं को ट्रिब्यूनल से क्लीन चिट मिलेगी, वे मतदान कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग को ऐसे मतदाताओं का नाम सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में शामिल करके उसे जारी करने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह 27 अप्रैल तक जिन अपीलों पर निर्णय होगा, वे 29 अप्रैल को दूसरे चरण में वोट डालने के पात्र होंगे।