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TMC Crisis: तृणमूल कांग्रेस से बगावत पर आ गया शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, बोले- मुश्किल समय में ममता बनर्जी का साथ नहीं छोडूंगा

Shatrughan Sinha: टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने भाजपा के बयान के बाद यह बात साफ की है।

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कोलकाता

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MI Zahir

Jun 11, 2026

Mamta Benerji and Shatrughan Sinha News

टीमएसी नेता ममता बनर्जी और शत्रुघ्न सिन्हा। ( फोटो: ANI)

Mamata Banerjee : अभिनेता से राजनेता बने शॉटगन सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि वह मुश्किल समय में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने बताया कि जब वह एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे थे, तब ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी रहीं। सिन्हा ने कहा, मता जी ने एक बार फिर खुद को एक जुझारू नेता और जनता से जुड़ी रहने वाली नेता के रूप में स्थापित किया है और ममता जी को आज भी लगभग 41% वोट शेयर और जनता का जबरदस्त समर्थन प्राप्त है,मैं उनके साथ खड़ा हूं।

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शत्रुघ्न सिन्हा

TMC

Published on:

11 Jun 2026 04:19 pm

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