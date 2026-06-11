TMC की बदहाली और ममता बनर्जी से बगावत करने वालों पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान

TMC Rebellion : पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सियासी बदहाली और पार्टी में बगावत पर सियासत गर्मा गई है। अब भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने गुरुवार को टीएमसी सांसद प्रकाश चिक बड़ाईक के इस्तीफे पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कई नेता असंतोष के कारण पार्टी छोड़ रहे हैं। हुसैन ने ANI से बात करते हुए कहा कि 'समझदार लोग' टीएमसी से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनके लिए वहां रहना सही नहीं है। उन्होंने कहा, 'टीएमसी में इस्तीफे दिए जा रहे हैं और सांसद यह पार्टी छोड़ रहे हैं। क्यों कि उन्हें लगता है कि टीएमसी में रहना अब उनके लिए सही नहीं है, इसलिए समझदार लोग इस्तीफा दे रहे हैं।'