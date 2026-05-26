निशिकांत दुबे बोले- सांसद मेरे 780 दोस्त, लेकिन…पता नहीं जया बच्चन मुझसे क्यों नाराज हैं?

सांकेतिक तस्वीर। फोटो -(AI Generated)
निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा के बीच अनबन की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन अब निशिकांत दुबे ने इस राजनीतिक तकरार में एक नया नाम भी जोड़ दिया है। एक ताजा इंटरव्यू में उन्होंने जया बच्चन का जिक्र करते हुए कहा कि पता नहीं उन्हें उनसे क्या परेशानी है, क्योंकि वह उनसे नाराज रहती हैं। टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में निशिकांत दुबे ने कहा कि विपक्ष में भी उनके कई दोस्त हैं। उन्होंने दावा किया कि 788 सांसदों में से करीब 780 उनके दोस्त हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी में कुछ वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जो उनके दोस्त नहीं हैं।
“महुआ मोइत्रा के अलावा किन सांसदों से आपकी लड़ाई है?” इस सवाल को निशिकांत दुबे ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने जया बच्चन का जिक्र किया। निशिकांत दुबे ने कहा, “पता नहीं जया बच्चन जी को मुझसे क्या तकलीफ है। वह पहले मेरी आईटी कमेटी में थीं, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और लेबर कमेटी में चली गईं। इससे इतना जरूर कह सकता हूं कि शायद उन्हें मुझसे कोई परेशानी रही होगी। हालांकि, मैं इसे लड़ाई नहीं कहूंगा, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि उन्हें मुझसे तकलीफ है। इसकी वजह जानने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब तक समझ नहीं पाया हूं।”
महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे के बीच टकराव कोई नया नहीं है। दोनों नेताओं के बीच संसद से लेकर सोशल मीडिया तक तीखी बयानबाजी होती रही है। राहुल गांधी की वर्ष 2023 में लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद दोनों के बीच विवाद सबसे ज्यादा बढ़ गया था। उस दौरान महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे पर चुनावी हलफनामे में उम्र और डिग्री से जुड़ी गलत जानकारी देने का आरोप लगाया था।
महुआ मोइत्रा ने इस मामले को लेकर निशिकांत दुबे पर तंज कसते हुए कहा था कि उन्होंने “10 साल की उम्र में मैट्रिक पास” कर लिया था। इसके जवाब में निशिकांत दुबे ने कहा था कि उनके खिलाफ हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग तक फैसले दे चुके हैं, और महुआ केवल राजनीतिक हमला कर रही हैं। दोनों के बीच यह विवाद नया नहीं है। इससे पहले वर्ष 2021 में संसद की आईटी मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की बैठक के दौरान भी उनके बीच बहस हुई थी। उस समय निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने उन्हें “बिहारी गुंडा” कहा था।
इन दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर भी लगातार जुबानी जंग चलती रहती है। मार्च 2023 में निशिकांत दुबे की ओर से दिए गए “नगरवधू” वाले बयान को लेकर भी दोनों के बीच तीखी बयानबाजी हुई थी। इस पर महुआ मोइत्रा ने तंज भरे अंदाज में जवाब दिया था। तभी से दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक और व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं।
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