निशिकांत दुबे बोले- सांसद मेरे 780 दोस्त, लेकिन…पता नहीं जया बच्चन मुझसे क्यों नाराज हैं?

“महुआ मोइत्रा के अलावा किन सांसदों से आपकी लड़ाई है?” इस सवाल को निशिकांत दुबे ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने जया बच्चन का जिक्र किया। निशिकांत दुबे ने कहा, “पता नहीं जया बच्चन जी को मुझसे क्या तकलीफ है। वह पहले मेरी आईटी कमेटी में थीं, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और लेबर कमेटी में चली गईं। इससे इतना जरूर कह सकता हूं कि शायद उन्हें मुझसे कोई परेशानी रही होगी। हालांकि, मैं इसे लड़ाई नहीं कहूंगा, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि उन्हें मुझसे तकलीफ है। इसकी वजह जानने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब तक समझ नहीं पाया हूं।”