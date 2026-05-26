बिहार पुलिस को चैलेंज देने वाले को नागपुर से घसीट लाई थी IPS गुड़िया, अब केंद्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी

IPS Nitasha Gudiya: केंद्र सरकार ने बिहार कैडर के छह तेज-तर्रार IPS अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए चुना है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने छह नामों को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है, जिनमें उपेंद्र कुमार शर्मा, सत्यवीर सिंह, विकास बर्मन, निताशा गुड़िया, किम और मनोजय कुमार शामिल हैं। इन अधिकारियों को केंद्र में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IG) या उसके समकक्ष पद पर तैनात किया जाएगा। ये सभी अधिकारी 2008 बैच के हैं। इनमें से IPS अधिकारी निताशा गुड़िया ने बिहार के कई बड़े और बेहद संवेदनशील जिलों में पुलिस अधीक्षक के तौर पर काम करते हुए ऐसी साख बनाई है, जिसे अपराधी आज भी नहीं भूल पाए हैं।