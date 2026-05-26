सोनू-मोनू गैंग के पीछे पड़ी STF और 3 DSP की टीम, 8 जिलों में छापेमारी; पुलिस वालों की ली थी तलाशी

पुलिस टीम की तलाशी लेने की गलती सोनू-मोनू गैंग को अब भारी पड़ रही है। बिहार पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया है। तीन तेज-तर्रार DSP के नेतृत्व में यह स्पेशल टीम सोनू, मोनू और उनके गुर्गों को पकड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बिहार के आठ अलग-अलग जिलों में गिरोह के संभावित ठिकानों पर एक साथ छापे मारे जा रहे हैं। खुफिया जानकारी से पता चलता है कि गिरोह के पास AK-47 और INSAS राइफल जैसे आधुनिक हथियारों का जखीरा है और पुलिस इन हथियारों को बरामद करने के प्रयास में दियारा से लेकर शहरी इलाकों तक, हर संदिग्ध स्थान पर छापे मार रही है।