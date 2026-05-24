कुख्यात सोनू-मोनू को पकड़ने पहुंची पुलिस, तो एंट्री से पहले गैंग मेंबर्स ने ही ले ली पुलिसवालों की तलाशी

Bihar Police Viral Video: बिहार की राजधानी पटना से सटे मोकामा से कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिसकर्मी एक कतार में खड़े होकर अपराधियों के गुर्गों के सामने कतार में खड़े होकर तलाशी देते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मोकामा के कुख्यात गैंगस्टर सोनू और मोनू के घर के बाहर का है, जहां पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करने और छापेमारी करने पहुंची थी। यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल रहा है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।