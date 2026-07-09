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Bankipur Bypoll: संजय कुमार झा बोले-बांकीपुर में एनडीए प्रत्याशी को सभी पांच दलों का समर्थन

NDA Alliance Bihar: पटना के सियासी गलियारे से बड़ी खबर! बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जारी हर भ्रम पर जेडीयू ने पूरी तरह विराम लगा दिया है। जानिए कैसे नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद एनडीए ने एकजुटता का ऐसा दांव खेला है, जिसने विपक्ष के सारे दावों की हवा निकाल दी।
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पटना

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Manoj Vashisth

Jul 09, 2026

Sanjay Kumar Jha

बांकीपुर उपचुनाव पर संजय झा ने दी प्रतिक्रिया (Photo-ANI)

Bankipur Bypoll NDA Candidate: बिहार की राजनीति में दावों और पलटवार का दौर कभी थमता नहीं, लेकिन जब बात गठबंधन की एकजुटता की हो, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक फैसला पूरी तस्वीर बदल देता है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं तैर रही थीं। लेकिन आज एनडीए (NDA) उम्मीदवार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात और उसके बाद आए जेडीयू के बड़े बयान ने यह साफ कर दिया है कि एनडीए के कुनबे में कोई दरार नहीं है, बल्कि चुनावी चक्रव्यूह पूरी तरह तैयार है।

JDU सांसद संजय झा ने क्या कहा? 

NDA प्रत्याशी की नीतीश कुमार से मुलाकात पर जदयू के सांसद और पार्टी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट संजय कुमार झा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि वह NDA उम्मीदवार हैं, जो BJP और हम सभी सहयोगियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 

उन्होंने आगे कहा कि वह JD(U) से लेकर हमारे बाकी तीन सहयोगियों तक सभी पांच पार्टियों के उम्मीदवार हैं और उनका नॉमिनेशन आज हो रहा है। उनके नॉमिनेशन के समय सभी पार्टियों के सदस्य मौजूद थे, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल थे। हम सभी आज नॉमिनेशन के बाद हुई मीटिंग में शामिल हुए। तो, वह NDA उम्मीदवार हैं, कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ। हालांकि, पॉलिटिक्स ऐसी ही होती है; चुनाव के दौरान लोग तरह-तरह की बातें कहते हैं। 

बीजेपी ने अभिषेक कुमार को बनाया प्रत्याशी

बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसके साथ ही इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अभिषेक कुमार का सामना जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की उम्मीदवार रेखा गुप्ता से होगा।

कौन हैं अभिषेक कुमार?

अभिषेक कुमार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का करीबी माना जाता है। वह बैंकीपुर क्षेत्र में बीजेपी युवा मोर्चा (BJYM) के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और पिछले करीब 26 वर्षों से पार्टी एवं उसके युवा संगठन से जुड़े हुए हैं।

उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के रूप में की थी। संगठन में उन्होंने मंडल सचिव, मंडल महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, पटना महानगर बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष और बिहार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं।

बीजेपी ने उन्हें संगठन को मजबूत करने वाला नेता बताते हुए बूथ प्रबंधन, सदस्यता अभियान और पार्टी के जमीनी नेटवर्क को सशक्त बनाने में उनकी भूमिका को प्रमुखता से रेखांकित किया है।

अभिषेक कुमार कायस्थ समुदाय से आते हैं, जिसकी बैंकीपुर विधानसभा क्षेत्र में अच्छी-खासी आबादी और राजनीतिक पकड़ मानी जाती है।

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Updated on:

09 Jul 2026 12:57 pm

Published on:

09 Jul 2026 12:13 pm

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