Bankipur Bypoll: संजय कुमार झा बोले-बांकीपुर में एनडीए प्रत्याशी को सभी पांच दलों का समर्थन

Bankipur Bypoll NDA Candidate: बिहार की राजनीति में दावों और पलटवार का दौर कभी थमता नहीं, लेकिन जब बात गठबंधन की एकजुटता की हो, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक फैसला पूरी तस्वीर बदल देता है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं तैर रही थीं। लेकिन आज एनडीए (NDA) उम्मीदवार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात और उसके बाद आए जेडीयू के बड़े बयान ने यह साफ कर दिया है कि एनडीए के कुनबे में कोई दरार नहीं है, बल्कि चुनावी चक्रव्यूह पूरी तरह तैयार है।