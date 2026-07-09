Bankipur By Election: झमाझम बारिश से बदल सकते हैं चुनावी समीकरण, बांकीपुर में विकास पर घमासान

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रभाव वाली मानी जाने वाली इस सीट पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला हाई-प्रोफाइल बन गया है। बीजेपी ने अभिषेक को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि, उनके नाम की घोषणा के बाद पार्टी के भीतर कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी की चर्चा भी है। इन सबके बीच अभिषेक आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे।