Bankipur Seat: बांकीपुर उपचुनाव में सियासी संग्राम तेज, BJP-जन सुराज-RJD ने बिछाई चुनावी बिसात

आरजेडी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने अपनी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को करीब एक महीने पहले ही चुनाव की तैयारी शुरू करने को कह दिया था, हालांकि उनके नाम की आधिकारिक घोषणा दो दिन पहले की गई। वहीं, बीजेपी ने भी काफी मंथन के बाद मंगलवार को अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टी में लंबे समय तक बैठक चली, जिसके बाद अभिषेक कुमार बंटी के नाम पर मुहर लगाई गई।