Bankipur Seat: बांकीपुर में बीजेपी को घेरने की रणनीति, नाराज BJP नेताओं पर प्रशांत किशोर का फोकस

दरअसल, बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अपने चुनावी समीकरण में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। यही वजह है कि पार्टी ने कायस्थ समाज से उम्मीदवार उतारा है। बीजेपी रणनीतिकारों के मुताबिक, बांकीपुर सीट पर अपना गढ़ बचाने के लिए पार्टी ने अभिषेक को प्रत्याशी बनाकर करीब 14 फीसदी कायस्थ वोटरों के साथ-साथ भूमिहार (7%), ब्राह्मण (7%), राजपूत (5%) मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। इसके अलावा बीजेपी को उम्मीद है कि चंद्रवंशी (9%), वैश्य (9%), दलित (8%), कुर्मी (5%) और कुशवाहा (3%) समाज के वोटर भी उसके पक्ष में लामबंद होंगे।