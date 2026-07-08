8 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bankipur Seat: बांकीपुर में बीजेपी को घेरने की रणनीति, नाराज BJP नेताओं पर प्रशांत किशोर का फोकस

Bankipur Seat: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। बीजेपी ने मंगलवार को अभिषेक को उम्मीदवार बनाया है। सूत्रों के मुताबिक, प्रत्याशी चयन से बीजेपी के कुछ नेता नाराज हैं, जिन्हें प्रशांत किशोर की टीम साधने में जुटी है। बीजेपी का कहना है कि कायस्थ वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार उतारा है।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jul 08, 2026

Prashant Kishore

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Photo-IANS)

Bankipur Seat: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी ने मंगलवार को इस सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बाद पार्टी के कुछ नेता और समर्थक नाराज हैं और उन्होंने फिलहाल दूरी बना ली है।

बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की टीम अब इन्हीं नाराज नेताओं और समर्थकों को साधने में जुटी है। टीम की ओर से उनसे समर्थन की अपील भी की जा रही है। प्रशांत किशोर ने पहले भी मजाकिया अंदाज में इसके संकेत दिए थे कि वह बीजेपी के लोगों से भी समर्थन मांग रहे हैं। इसके अलावा पीके की टीम आरजेडी और जेडीयू के परंपरागत वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है।

बांकीपुर में BJP का जातीय समीकरण

दरअसल, बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अपने चुनावी समीकरण में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। यही वजह है कि पार्टी ने कायस्थ समाज से उम्मीदवार उतारा है। बीजेपी रणनीतिकारों के मुताबिक, बांकीपुर सीट पर अपना गढ़ बचाने के लिए पार्टी ने अभिषेक को प्रत्याशी बनाकर करीब 14 फीसदी कायस्थ वोटरों के साथ-साथ भूमिहार (7%), ब्राह्मण (7%), राजपूत (5%) मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। इसके अलावा बीजेपी को उम्मीद है कि चंद्रवंशी (9%), वैश्य (9%), दलित (8%), कुर्मी (5%) और कुशवाहा (3%) समाज के वोटर भी उसके पक्ष में लामबंद होंगे।

बांकीपुर में PK की रणनीति, नीतीश वोटरों पर नजर

इधर, पीके की टीम नीतीश कुमार के पारंपरिक वोटरों की भावनाओं को साधने में जुटी है। खासकर महिलाओं के बीच यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार सरकार महिलाओं के मुद्दों पर सही तरीके से काम नहीं कर रही है।

इसके अलावा बिहार में बढ़ते अपराध और भरत भूषण तिवारी मामले को मुद्दा बनाकर लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर नितिन नवीन के रथ के सामने भगवान हनुमान के नाचने का वीडियो भी शेयर किया जा रहा है। इसके जरिए आस्था से जुड़े सवाल उठाकर वोटरों को गोलबंद करने की रणनीति अपनाई जा रही है।

कायस्थ और युवा चेहरा पर दांव, भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार बांकीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार

ये भी पढ़ें
Abhishek Kumar bjp

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Jul 2026 10:41 am

Published on:

08 Jul 2026 10:40 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bankipur Seat: बांकीपुर में बीजेपी को घेरने की रणनीति, नाराज BJP नेताओं पर प्रशांत किशोर का फोकस

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘लालू प्रसाद का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त’, कोर्ट में लैंड फॉर जॉब स्कैम की सुनवाई के बीच BJP का RJD पर वार

राष्ट्रीय

कायस्थ और युवा चेहरा पर दांव, भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार बांकीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार

Abhishek Kumar bjp
राष्ट्रीय

Bankipur By Election: भाजपा उम्मीदवार बने अभिषेक कुमार, बोले- पार्टी ने जिम्मेदारी दी, काम के आधार पर मांगेंगे वोट

Bankipur By Election
पटना

Patna Medical College Scam: ED की बड़ी कार्रवाई, क्या अब खुलेगा सरकारी तिजोरी लूटने वालों का पूरा कच्चा चिट्ठा?

Patna Medical College Scam
पटना

Prashant Kishor: प्रशांत किशोर पर दर्ज हैं 8 आपराधिक मामले, जन सुराज ने चुनाव आयोग को खुद सौपी रिपोर्ट

Prashant Kishor jan suraaj
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.