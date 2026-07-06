Bankipur By Election: बांकीपुर में सियासी महासंग्राम, दांव पर भाजपा का गढ़ और प्रशांत किशोर की साख

बांकीपुर विधानसभा सीट पर पिछले तीन दशकों से नितिन नवीन और उनके परिवार का राजनीतिक प्रभाव रहा है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। वह क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाते हैं कि एक ही परिवार ने इस सीट को अपनी राजनीतिक जागीर बना रखा है, जिसके कारण अपेक्षित विकास नहीं हो सका। प्रशांत किशोर अपने भाषणों में कहते हैं कि "नितिन नवीन नेता से विधायक, फिर मंत्री और अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उनका राजनीतिक विकास तो हुआ, लेकिन बांकीपुर का कितना विकास हुआ, इस पर जनता को विचार करना चाहिए।" नितिन नवीन इस सीट से लगातार पांच बार विधायक रहे हैं। उनसे पहले उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद भी चार बार बांकीपुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसी आधार पर प्रशांत किशोर नितिन नवीन और भाजपा को घेरते हुए कई सवाल उठा रहे हैं। जन सुराज स्थानीय स्तर पर कथित असंतोष और एंटी-इंकंबेंसी को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी के कार्यकर्ता भी नुक्कड़ सभाओं और जनसंपर्क अभियानों के जरिए मतदाताओं तक यही संदेश पहुंचाने में जुटे हैं।