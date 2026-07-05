प्रत्याशी तय नहीं, फिर भी बांकीपुर में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत; प्रशांत किशोर की राह में महागठबंधन बनेगा फैक्टर?

कांग्रेस ने विपक्षी एकजुटता की वकालत करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से प्रशांत किशोर के समर्थन के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने इस संबंध में प्रशांत किशोर तक अपना संदेश भी पहुंचाया है। कांग्रेस का मानना है कि बांकीपुर पिछले करीब 30 वर्षों से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। ऐसे में यदि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ता है, तो जीत की संभावना बढ़ सकती है। इसी सोच के तहत कांग्रेस प्रशांत किशोर का समर्थन करने के पक्ष में दिखाई दे रही है।