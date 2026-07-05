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पटना

स्थापना दिवस पर लालू यादव का बड़ा संदेश, बोले- BJP चला रही तानाशाही, RJD सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीन नहीं

RJD Foundation Day: राजद के 30वें स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम एक संदेश जारी किया। उन्होंने पार्टी की स्थापना के उद्देश्य, सामाजिक न्याय की राजनीति और संविधान की रक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए भाजपा पर हमला बोला।
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पटना

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Anand Shekhar

Jul 05, 2026

lalu prasad yadav

लालू प्रसाद

Lalu Yadav RJD Foundation Day message: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) आज अपना 30वां स्थापना दिवस मना रहा है। 5 जुलाई 1997 को गठित हुई राजद के तीन दशक पूरे होने के अवसर पर पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता के नाम एक संदेश जारी किया है। अपने संदेश में लालू यादव ने भाजपा पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग, लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को पीछे धकेलने का आरोप लगाया और कार्यकर्ताओं में नया जोश फूंका है।

'राजद संसद और सड़क दोनों जगह लड़ने में सक्षम'

लालू यादव ने लिखा कि हर कार्यकर्ता और नेता को यह समझना होगा कि हमारा दल सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीन नहीं है। बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में लेकर संविधान को दरकिनार कर तानाशाही के बल पर देश को फिर से पीछे धकेलने का प्रयास कर रही है। हमें समर्थक समूहों और अन्य प्रगतिशील वर्गों के साथ लगातार संपर्क रखकर यह भरोसा दिलाना होगा कि राजद उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए संसद और सड़क दोनों ही जगह लड़ने में सक्षम है।

'हम वंचितों के साथ खड़े रहे'

राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि हमारी प्राथमिकता और प्रतिबद्धता गरीब, पीड़ित, बहिष्कृत, कमज़ोर व मजलूम तबकों की वकालत रही है। बदलते दौर में भी हमारी राजनीति मूलतः सामाजिक आर्थिक ग़ैरबराबरी और फिरकापरस्ती के खिलाफ़ रही है। हमारे विकास का मॉडल चमकते हवाई अड्डे, आलीशान मॉल और चमचमाते होटलों तक सीमित नहीं रहता बल्कि विकास के हरेक पहलू में हम समाज के गरीब एवं आखिरी व्यक्ति की भागीदारी और उसकी हिस्सेदारी के लिए संकल्पित हैं। इन मॉल, होटलों और हवाई अड्डों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों, कामगारों, कारीगरों और इनमें काम करने वाले कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के जीवन में गुणात्मक तथा सकारात्मक परिवर्तन आए यही हमारा ध्येय है। इससे कम हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।

लोहिया, जेपी, कर्पूरी और अबंडेकर के मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता

उन्होंने कहा कि हमने सामाजिक और राजनीतिक संरचना में व्याप्त असमानता के खिलाफ निरंतर संघर्ष कर अपने लोकतंत्र को व्यापक, समृद्ध और समावेशी बनाया है। अपनी इस यात्रा में हमने कई ऐसे मुक़ाम हासिल किये हैं जिनकी चार-पांच दशक पूर्व कल्पना भी असंभव थी। लोहिया, जेपी, कर्पूरी और अंबेडकर के इन मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और प्रगाढ़ हुई है साथ ही हमने वो मंजिल हासिल की है जहां से अब आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सबलीकरण की लड़ाई को मुकम्मल अंजाम तक ले जाना है।

'बीजेपी ने कई संवैदानिक संस्थाओं को कब्जे में लिया'

उन्होंने लिखा कि विगत कई राज्यों के चुनाव नतीजों की अगर पड़ताल करें तो मालूम होगा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में लेकर संविधान को दरकिनार कर तानाशाही के बल पर देश को फिर से पीछे धकेलने का प्रयास कर रही है। हमारी राजनीति हमें इस परिस्थिति को स्वीकार करने की इजाज़त नहीं देती। अतः राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों को बिना वक़्त जाया किये इस ऐेतिहासिक भूमिका के लिए तैयार होना पड़ेगा। हर कार्यकर्ता और नेता को यह समझना होगा कि हमारा दल सिर्फ ‘चुनाव लड़ने की मशीन’ नहीं है।

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लालू प्रसाद यादव

Updated on:

05 Jul 2026 08:44 am

Published on:

05 Jul 2026 07:59 am

Hindi News / Bihar / Patna / स्थापना दिवस पर लालू यादव का बड़ा संदेश, बोले- BJP चला रही तानाशाही, RJD सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीन नहीं

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