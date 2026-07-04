Video: 10 सर्कुलर रोड खाली होते ही भावुक हुआ राजद कार्यकर्ता, राबड़ी देवी की नेम प्लेट पकड़कर फूट-फूटकर रोया

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना स्थित अपना सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड खाली कर दिया है। फिलहाल दोनों अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गए हैं। 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली होने के बाद वहां भावुक माहौल देखने को मिला। राजद का एक कार्यकर्ता राबड़ी देवी के नाम की नेम प्लेट हाथ में लेकर फफक-फफक कर रो पड़ा। उसने आरोप लगाया, "सम्राट चौधरी ने बहुत गलत किया। हमारे भगवान समान लालू परिवार को यहां से निकाल दिया गया।" आरजेडी कार्यकर्ता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है।