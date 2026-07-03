Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी एनकाउंटर पर आमने-सामने चिराग और मांझी, पुलिस कार्रवाई पर भिड़े दोनों नेता

चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति के दो प्रमुख दलित चेहरे हैं। जीतन राम मांझी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, जबकि चिराग पासवान कई बार बिना नाम लिए उनके बयानों पर प्रतिक्रिया देते रहे हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली में एक बिहारी युवक की हत्या के मामले में जीतन राम मांझी ने कहा था, "मार दिया तो मार दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है।" इस बयान पर चिराग पासवान ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। बिना मांझी का नाम लिए उन्होंने कहा था कि यदि कोई पीड़ित परिवार का दर्द नहीं समझ सकता, तो कम से कम उनके जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। चिराग पासवान के इस बयान को विभिन्न सामाजिक वर्गों से व्यापक समर्थन मिला था।