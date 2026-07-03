पटना के पॉश होटल में छापा, आपत्तिजनक हालत में मिले10 युवतियां रेस्क्यू, एक युवक गिरफ्तार, होटल संचालक फरार

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि होटल में लंबे समय से कथित तौर पर देह व्यापार संचालित किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस ने पहले होटल की रेकी की और पर्याप्त जानकारी जुटाने के बाद गुरुवार देर रात छापेमारी की। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है और फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।