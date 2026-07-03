3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

पटना के पॉश होटल में छापा, आपत्तिजनक हालत में मिले10 युवतियां रेस्क्यू, एक युवक गिरफ्तार, होटल संचालक फरार

पटना पुलिस ने गुरुवार देर रात गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एक पॉश होटल में छापेमारी कर कथित देह व्यापार का खुलासा किया। कार्रवाई में 10 महिलाओं और युवतियों का रेस्क्यू किया गया, जबकि एक युवक को हिरासत में लिया गया। होटल संचालक समेत कुछ लोग मौके से फरार हो गए।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jul 03, 2026

prostitution going on at home boys and girls found in objectionable condition including contraceptives

देह व्यापार का पर्दाफाश। प्रतीकात्मक तस्वीर

पटना पुलिस ने गुरुवार देर रात गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एक पॉश होटल में छापेमारी कर देह व्यापार के कथित धंधे का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पांच महिलाओं और युवतियों के साथ एक युवक को हिरासत में लिया। वहीं, छापेमारी की भनक लगते ही होटल संचालक समेत कुछ अन्य लोग मौके से फरार हो गए।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि होटल में लंबे समय से कथित तौर पर देह व्यापार संचालित किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस ने पहले होटल की रेकी की और पर्याप्त जानकारी जुटाने के बाद गुरुवार देर रात छापेमारी की। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है और फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।

देह व्यापार की सूचना पर होटल में रेड

पुलिस सूत्रों के अनुसार, गांधी मैदान के पॉश इलाके स्थित इस होटल में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों और कथित देह व्यापार संचालित होने की सूचना मिल रही थी। इन सूचनाओं के आधार पर पश्चिमी पुलिस अधीक्षक (एसपी) संकेत कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने गुरुवार देर रात होटल में छापेमारी की।

पुलिस के मुताबिक, छापेमारी के दौरान होटल के एक कमरे में कुछ लोग आपत्तिजनक स्थिति में शराब पार्टी कर रहे थे। अचानक पुलिस को देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान होटल संचालक समेत कुछ लोग मौके से फरार हो गए, जबकि अन्य को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

10 युवतियों का रेस्क्यू, एक युवक हिरासत में

पुलिस के अनुसार, होटल से पकड़े गए सभी लोगों को गांधी मैदान थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। महिलाओं से यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि वे कब और किन परिस्थितियों में इस कथित देह व्यापार से जुड़ीं, यह गतिविधि कब से संचालित हो रही थी और इसमें किन-किन लोगों की संलिप्तता है।

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 10 महिलाओं और युवतियों का रेस्क्यू किया है, जबकि एक युवक को हिरासत में लिया गया है। होटल के कमरे से शराब सहित अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Jul 2026 09:20 am

Hindi News / Bihar / Patna / पटना के पॉश होटल में छापा, आपत्तिजनक हालत में मिले10 युवतियां रेस्क्यू, एक युवक गिरफ्तार, होटल संचालक फरार

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharat Tiwari Encounter: अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग का बड़ा कदम, आज भरत तिवारी के गांव बिलौटी जाएंगे

Chirag Paswan
पटना

झारखंड में मलेरिया का कहर: 5 मौतों के बाद सरकार अलर्ट, हाई रिस्क इलाकों में फीवर सर्वे शुरू

jharkhand malaria five deaths
पटना

बांकीपुर से प्रशांत किशोर को उतारने की मांग तेज, 5 जुलाई को जन सुराज करेगा उम्मीदवार का ऐलान

जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर
पटना

शिकायत के बाद बंद हुई सालों पुरानी परंपरा, पटना के कोतवाली थाना परिसर में अब नहीं होगी जुमे की नमाज

patna kotwali frisay manaz
पटना

Bankipur By Election: बांकीपुर में प्रशांत किशोर की एंट्री तय! अब BJP किसे उतारेगी मैदान में?

prashant kishor on voters of bjp in bihar
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.