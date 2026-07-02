2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bankipur By Election: बांकीपुर में प्रशांत किशोर की एंट्री तय! अब BJP किसे उतारेगी मैदान में?

Bankipur By Election: चुनाव आयोग ने पटना की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी। जन सुराज के सूत्रों के अनुसार, प्रशांत किशोर इस सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी नेता नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी।
less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jul 02, 2026

prashant kishor on voters of bjp in bihar

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर

Bankipur By Election: चुनाव आयोग ने गुरुवार को पटना की सबसे हाई-प्रोफाइल विधानसभा सीटों में से एक बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी बीजेपी के खिलाफ अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। जन सुराज के सूत्रों के मुताबिक, बांकीपुर उपचुनाव में पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर ही उम्मीदवार होंगे। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।

बीजेपी नेता नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी। तभी से इस सीट को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज थी। अब चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही नए विधायक के चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है।

बांकीपुर से लड़ेंगे प्रशांत किशोर!

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले कहा था कि यदि उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी बांकीपुर जैसी मजबूत सीट हारती है, तो वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जन सुराज के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक कमल किशोर ने भी संकेत दिया कि पार्टी यह चुनाव न सिर्फ लड़ेगी, बल्कि जीतेगी भी। जब उनसे पूछा गया कि उम्मीदवार कौन होगा, तो उन्होंने कहा, "जिसकी चर्चा हो रही है, वही चुनाव लड़ेंगे।"

कमल किशोर के इस बयान के बाद लगभग साफ हो गया है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज की ओर से प्रशांत किशोर ही उम्मीदवार होंगे। उनके मैदान में उतरने से यह मुकाबला काफी दिलचस्प होने की संभावना है। वहीं, बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जबकि तेज प्रताप यादव सबसे पहले अपनी पार्टी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुके हैं।

(खबर अपडेट हो रही है)

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Jul 2026 06:24 pm

Published on:

02 Jul 2026 06:11 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bankipur By Election: बांकीपुर में प्रशांत किशोर की एंट्री तय! अब BJP किसे उतारेगी मैदान में?

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

शिकायत के बाद बंद हुई सालों पुरानी परंपरा, पटना के कोतवाली थाना परिसर में अब नहीं होगी जुमे की नमाज

patna kotwali frisay manaz
पटना

56 दिन में 20 एनकाउंटर 4 मौतें, भरत तिवारी केस के बाद थम गई बिहार पुलिस की गोली?

bharat tiwari Encounter case
पटना

भरत तिवारी एनकाउंटर: आरोपी DSP को क्यों मिली नई पोस्टिंग? मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कारण

Ashok Choudhary
पटना

अब एक छत के नीचे नहीं रहेगा लालू परिवार; कौटिल्य नगर वाले बंगले में शिफ्ट हुए लालू-राबड़ी, तेजस्वी पहुंचे पोलो रोड

lalu yadav and rabri devi bungalow
पटना

भरत तिवारी केस में तेजस्वी का हमला, बोले- CM की मंजूरी बिना किसी की हिम्मत नहीं, मैसेज भेजने के बाद हुआ एनकाउंटर

tejashwi yadav on bharat tiwari encounter
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.