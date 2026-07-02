Bankipur By Election: बांकीपुर में प्रशांत किशोर की एंट्री तय! अब BJP किसे उतारेगी मैदान में?

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर
Bankipur By Election: चुनाव आयोग ने गुरुवार को पटना की सबसे हाई-प्रोफाइल विधानसभा सीटों में से एक बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी बीजेपी के खिलाफ अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। जन सुराज के सूत्रों के मुताबिक, बांकीपुर उपचुनाव में पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर ही उम्मीदवार होंगे। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।
बीजेपी नेता नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी। तभी से इस सीट को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज थी। अब चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही नए विधायक के चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है।
जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले कहा था कि यदि उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी बांकीपुर जैसी मजबूत सीट हारती है, तो वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जन सुराज के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक कमल किशोर ने भी संकेत दिया कि पार्टी यह चुनाव न सिर्फ लड़ेगी, बल्कि जीतेगी भी। जब उनसे पूछा गया कि उम्मीदवार कौन होगा, तो उन्होंने कहा, "जिसकी चर्चा हो रही है, वही चुनाव लड़ेंगे।"
कमल किशोर के इस बयान के बाद लगभग साफ हो गया है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज की ओर से प्रशांत किशोर ही उम्मीदवार होंगे। उनके मैदान में उतरने से यह मुकाबला काफी दिलचस्प होने की संभावना है। वहीं, बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जबकि तेज प्रताप यादव सबसे पहले अपनी पार्टी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुके हैं।
(खबर अपडेट हो रही है)
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