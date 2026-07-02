Bankipur By Election: बांकीपुर में प्रशांत किशोर की एंट्री तय! अब BJP किसे उतारेगी मैदान में?

Bankipur By Election: चुनाव आयोग ने गुरुवार को पटना की सबसे हाई-प्रोफाइल विधानसभा सीटों में से एक बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी बीजेपी के खिलाफ अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। जन सुराज के सूत्रों के मुताबिक, बांकीपुर उपचुनाव में पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर ही उम्मीदवार होंगे। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।