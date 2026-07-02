शिकायत के बाद बंद हुई सालों पुरानी परंपरा, पटना के कोतवाली थाना परिसर में अब नहीं होगी जुमे की नमाज

Patna Kotwali Thana Namaz: बिहार की राजधानी पटना के कोतवाली थाना परिसर में दशकों से चली आ रही जुमे (शुक्रवार) की नमाज पढ़ने की परंपरा अब पूरी तरह बंद हो गई है। राज्य सरकार के सहयोग पोर्टल पर मिली एक ऑनलाइन शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन ने यह कदम उठाया है। शिकायत में तर्क दिया गया था कि जुमे की नमाज के दौरान थाना परिसर के भीतर भारी भीड़ जमा होने से पुलिस कार्यालय के नियमित और आवश्यक प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे थे। इसके बाद थाना प्रशासन और स्थानीय मुस्लिम समुदाय के बीच हुई एक बैठक में सर्वसम्मति से इस परिसर में नमाज न पढ़ने का फैसला लिया गया।