अब एक छत के नीचे नहीं रहेगा लालू परिवार; कौटिल्य नगर वाले बंगले में शिफ्ट हुए लालू-राबड़ी, तेजस्वी पहुंचे पोलो रोड

सरकार ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड पर आवंटित बंगला खाली करने के लिए 29 जून तक का समय दिया था। हालांकि, दो दिन पहले राबड़ी देवी के निजी सचिव ने विभाग को पत्र लिखकर 5 जुलाई तक का समय बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस देरी का कारण यह था कि उन्हें 2006 में आवंटन के समय से चार्ज रजिस्टर नहीं दिया गया था। इस रजिस्टर में बंगले में मौजूद उन सभी सरकारी सामानों की सूची होती है जो उन्हें सौंपे गए थे। राबड़ी देवी ने मांग की थी कि विभाग यह सूची उपलब्ध कराए ताकि सामान का सही मिलान किया जा सके और बाद में कोई भ्रम न हो।