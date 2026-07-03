Bharat Tiwari Encounter: अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग का बड़ा कदम, आज भरत तिवारी के गांव बिलौटी जाएंगे

Bharat Tiwari Encounter केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज (शुक्रवार) पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी के परिजनों से मिलने उनके गांव बिलौटी जाएंगे। इस दौरान वह परिजनों से मुलाकात कर घटना से जुड़े तथ्यों की विस्तृत जानकारी लेंगे। बिलौटी के बाद चिराग पासवान जवइनियां गांव भी जाएंगे, जहां वह विस्थापित परिवारों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी प्राप्त करेंगे। जवइनियां के ग्रामीणों का कहना है कि यदि भरत तिवारी ने उनकी समस्याओं को लेकर आवाज नहीं उठाई होती, तो पुनर्वास, बिजली और पानी जैसे बुनियादी मुद्दे कभी सामने नहीं आते। ग्रामीणों का कहना है कि "भरत ने हमारी मांगों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।"