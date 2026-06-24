Bharat Bhushan Tiwari Encounter: मोबाइल से खुलेंगे कई राज, महापंचायत में भरत की अंतिम इच्छा पर दिया जायेगा जोर

कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर भरत तिवारी का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे अपनी ‘अंतिम इच्छा’ और मोबाइल फोन का जिक्र करते नजर आते हैं। वीडियो में वे कहते हैं कि उनके जाने के बाद उनका मोबाइल केवल उनके माता-पिता के पास ही रहे, क्योंकि वही उनका अहम सबूत और जीवन का रिकॉर्ड है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता और भविष्य में इसकी अहमियत काफी अधिक होगी। इधर, भरत तिवारी की मां और बहन ने आरोप लगाया है कि कथित फर्जी एनकाउंटर के बाद पुलिस उनके बेटे का मोबाइल अपने साथ थाने ले गई है और मांगने पर भी वापस नहीं कर रही है।