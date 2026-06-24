Bharat Bhushan Tiwari Encounter: पुलिसकर्मियों को मिल रहीं जान से मारने की धमकियां, भोजपुर पुलिस हाई अलर्ट पर

फोटो -(AI Generated)
Bharat Bhushan Tiwari Encounter: भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर के बाद शाहपुर पुलिस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। घटना को लेकर विवाद गहराने के बीच पुलिस अधिकारियों और जवानों को लगातार धमकी भरे कॉल तथा आपत्तिजनक संदेश मिल रहे हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पिछले तीन-चार दिनों में 400 से अधिक धमकी भरे फोन कॉल और मैसेज प्राप्त हुए हैं। कॉल करने वाले लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए पुलिसकर्मियों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। अधिकांश कॉल उत्तर प्रदेश के मोबाइल नंबरों से किए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सभी संदिग्ध नंबरों की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। साइबर टीम कॉल डिटेल, लोकेशन और संबंधित व्यक्तियों की पहचान करने में जुटी हुई है।
(खबर अपडेट हो रही है)
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