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Bharat Bhushan Tiwari Encounter: पुलिसकर्मियों को मिल रहीं जान से मारने की धमकियां, भोजपुर पुलिस हाई अलर्ट पर

Bharat Bhushan Tiwari Encounter: भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर के बाद पुलिस अधिकारियों और जवानों को लगातार धमकी भरे कॉल व आपत्तिजनक मैसेज मिल रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पिछले तीन-चार दिनों में 400 से अधिक कॉल आए हैं, जिनमें अधिकांश नंबर उत्तर प्रदेश के हैं।
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पटना

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Rajesh Kumar Ojha

Jun 24, 2026

Bharat Bhushan Tiwari Encounter

फोटो -(AI Generated)

Bharat Bhushan Tiwari Encounter: भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर के बाद शाहपुर पुलिस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। घटना को लेकर विवाद गहराने के बीच पुलिस अधिकारियों और जवानों को लगातार धमकी भरे कॉल तथा आपत्तिजनक संदेश मिल रहे हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पिछले तीन-चार दिनों में 400 से अधिक धमकी भरे फोन कॉल और मैसेज प्राप्त हुए हैं। कॉल करने वाले लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए पुलिसकर्मियों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। अधिकांश कॉल उत्तर प्रदेश के मोबाइल नंबरों से किए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सभी संदिग्ध नंबरों की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। साइबर टीम कॉल डिटेल, लोकेशन और संबंधित व्यक्तियों की पहचान करने में जुटी हुई है।

(खबर अपडेट हो रही है)

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Updated on:

24 Jun 2026 09:11 am

Published on:

24 Jun 2026 07:46 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bharat Bhushan Tiwari Encounter: पुलिसकर्मियों को मिल रहीं जान से मारने की धमकियां, भोजपुर पुलिस हाई अलर्ट पर

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