Bharat Bhushan Tiwari Encounter: पुलिसकर्मियों को मिल रहीं जान से मारने की धमकियां, भोजपुर पुलिस हाई अलर्ट पर

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पिछले तीन-चार दिनों में 400 से अधिक धमकी भरे फोन कॉल और मैसेज प्राप्त हुए हैं। कॉल करने वाले लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए पुलिसकर्मियों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। अधिकांश कॉल उत्तर प्रदेश के मोबाइल नंबरों से किए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सभी संदिग्ध नंबरों की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। साइबर टीम कॉल डिटेल, लोकेशन और संबंधित व्यक्तियों की पहचान करने में जुटी हुई है।