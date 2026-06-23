Bharat Bhushan Tiwari Encounter: बिलौटी गांव में उबाल, आक्रोशित लोगों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का किया श्राद्ध,

बिलौटी गांव में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक आक्रोशित युवक ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इशारे पर पुलिस ने भरत भूषण तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक ने कहा कि बिहार की स्थिति मुख्यमंत्री से नहीं संभल रही है। उसने यह भी कहा कि लोगों ने जनादेश नीतीश कुमार के नाम पर दिया था, इसलिए उन्हें दिल्ली छोड़कर बिहार की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए।भरत भूषण तिवारी के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उठे सवालों पर युवक ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वास्तविक समस्या किसी और में है, न कि भरत भूषण तिवारी में। उसने मुख्यमंत्री से मांग की कि वे भरत भूषण तिवारी की मां से माफी मांगें।