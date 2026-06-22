Bharat Bhushan Tiwari Encounter: सोने का लॉकेट बेचकर भरत भूषण तिवारी ने खरीदा था पिस्टल, जानिए क्या इसके पीछे की पूरी कहानी

Bharat Bhushan Tiwari Encounter: “आप पीएंगे आरओ का पानी और मेरे गांव-घर के लोग चापाकल का गंदा पानी पीएंगे” -इसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद आगे चलकर भरत भूषण तिवारी की मौत का कारण बना, ऐसा आरोप पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में लगाया। उन्होंने कहा कि 17 जून को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत भूषण तिवारी का यह एनकाउंटर नहीं, बल्कि हत्या है। अश्विनी चौबे के अनुसार, भरत भूषण तिवारी कोई अपराधी नहीं थे, बल्कि समाजसेवी थे, जो गांव की समस्याओं को लेकर लगातार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सवाल करते रहते थे।