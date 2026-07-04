लालू-राबड़ी के आगे झुकी सरकार! विरोध के बाद जेड सुरक्षा फिर बहाल, एक माह पहले घटाई गई थी सुरक्षा

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को फिर से जेड श्रेणी की सुरक्षा बहाल कर दी गई है। दोनों को बुलेटप्रूफ वाहन समेत सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसे लेकर बिहार सरकार ने शुक्रवार शाम अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी कर दी। दरअसल, करीब एक माह पहले बिहार सरकार ने वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी। समीक्षा के बाद लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की जेड प्लस सुरक्षा को घटाकर जेड श्रेणी कर दिया गया था। इस फैसले से नाराज होकर दोनों नेताओं ने उन्हें उपलब्ध कराई गई शेष सरकारी सुरक्षा भी लौटा दी थी। इसके बाद बिहार की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर विवाद शुरू हो गया था।