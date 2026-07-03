Bharat Tiwari Encounter: बिलौटी में फूटा चिराग का गुस्सा, बोले- यह एनकाउंटर नहीं हत्या है,सभी आरोपियों की होगी गिरफ्तारी

Bharat Tiwari Encounter: भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर नहीं, बल्कि हत्या हुई है। इस मामले में जो भी दोषी हैं, उनकी गिरफ्तारी होगी। यह बात केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शुक्रवार को भोजपुर के बिलौटी गांव में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। चिराग पासवान ने कहा कि इस मामले में जितने भी लोग संलिप्त हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर वह मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विस्तार से चर्चा करेंगे।