Bharat Tiwari Encounter: नागमणि के बयान पर अशोक चौधरी का तीखा पलटवार, कहा- उम्र के बावजूद आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के संदर्भ में चर्चा करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही उन्होंने तत्काल न्यायिक जांच के आदेश दिए, जो अब शुरू हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि घटना से पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने टिप्पणी की थी कि यदि भरत तिवारी मानसिक रूप से अस्वस्थ थे तो उनका इलाज कराया जाएगा। अशोक चौधरी ने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे में उन्हें सीधे तौर पर दोषी कैसे ठहराया जा सकता है। इसके साथ ही अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार की तरह सम्राट चौधरी भी कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वे सम्राट चौधरी को पिछले 25 वर्षों से जानते हैं।