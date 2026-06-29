भरत तिवारी एनकाउंटर: बिलौटी पहुंचे बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा, ग्रामीणों ने पूछा- इतने दिनों तक कहां थे?

भरत भूषण तिवारी के परिजनों से मुलाकात के बाद बक्सर विधानसभा से बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह मामला फिलहाल न्यायिक जांच के अधीन है। मुझे पूरा विश्वास है कि जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की गिरफ्तारी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वह इस विषय में मुख्यमंत्री से बात करेंगे और सरकार की रणनीति को समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि केवल न्याय होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि लोगों को यह दिखे कि न्याय हो रहा है। आनंद मिश्रा ने मामले की जांच जिला पुलिस के बजाय सीआईडी से कराने की मांग की, ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके।