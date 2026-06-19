Bihar Politics: लालू यादव से दूरी, बीजेपी से नजदीकी, नीतीश कुमार की राजनीति पर शिवानंद तिवारी का बड़ा खुलासा

Bihar Politics समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की राजनीतिक भूमिका पर तीखी टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर लिखे अपने लेख में उन्होंने लालू प्रसाद को व्यक्तिवाद और अहंकार से जोड़ते हुए कहा कि उनकी राजनीति समाजवादी मूल्यों और लोहिया के विचारों के अनुरूप सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकी। तिवारी के अनुसार, नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा में लगातार विरोधाभास देखने को मिला है। उन्होंने लालू यादव के साथ कई बार गठबंधन किया, फिर अलग हुए, ‘संघ मुक्त भारत’ जैसे नारे दिए और बाद में बीजेपी के साथ भी सत्ता साझा की। उन्होंने 2013 के घटनाक्रम का भी उल्लेख किया, जिसमें उनके अनुसार नरेंद्र मोदी को लेकर मतभेद के बाद उन्हें राज्यसभा से दोबारा नामित नहीं किया गया और पार्टी से बाहर कर दिया गया।