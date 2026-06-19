Video: सीतामढ़ी में बीच सड़क पर ट्रक छोड़कर भागे तस्कर, ग्रामीणों ने लूटी शराब, वीडियो वायरल से मचा हड़कंप

पुलिस सूत्रों के अनुसार, बोखड़ा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब का एक बड़ा खेप उनके थाना क्षेत्र से होकर गुजरने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया और संबंधित ट्रक की तलाश शुरू कर दी। इसी बीच, पुलिस की कार्रवाई की भनक शराब माफिया और ट्रक चालक को लग गई। इसके बाद दोनों बुधनगरा पुरानी बाजार स्थित पुल के समीप बीच सड़क पर ट्रक छोड़कर फरार हो गए। स्थानीय ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी मिली कि ट्रक में शराब भरी हुई है, तो वे मौके पर पहुंच गए और पुलिस के पहुंचने से पहले ही शराब की कई बोतलें लूटकर फरार हो गए। हालांकि, पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। ट्रक में करीब दो हजार लीटर शराब मौजूद थी, जिसमें ग्रामीणों द्वारा लूटपाट के बाद भी कुछ मात्रा में शराब बची हुई पाई गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।