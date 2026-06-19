‘चाहे कोई हो, जो गलत किया है उस पर कार्रवाई होगी’, खान सर-रोशन आनंद विवाद पर बोले संजय झा

जांच में पक्षपात या एकतरफा कार्रवाई के आरोपों को खारिज करते हुए संजय झा ने पुलिस का समर्थन किया। उन्होंने कहा, "अगर FIR हुई है, तो वह पुलिस ने ही दर्ज की है। फायरिंग की घटना से जुड़ा जो वीडियो फुटेज सामने आया है, उसे भी पुलिस ने ही निकाला है। इसके लिए पुलिस तारीफ की हकदार है।" उन्होंने आगे कहा कि NDA सरकार में पुलिस कभी एकतरफा कार्रवाई नहीं करती। अगर कोई पक्ष अपनी बात रखना चाहता है, तो वे सीधे पुलिस से संपर्क कर सकते हैं और अपने तथ्य रख सकते हैं। उनकी बात पूरी निष्पक्षता से सुनी जाएगी और जो सही होगा वही होगा।