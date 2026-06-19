टॉपर घोटाला के बाद बिहार बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे IAS आनंद किशोर, 10 साल बाद क्यों हटाए गए?

बिहार कैडर के 1996 बैच के IAS अधिकारी आनंद किशोर का जन्म 6 नवंबर 1971 को हुआ था। उनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडवांस्ड डिग्री (B.Tech और M.Tech) है और वे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में माहिर हैं। अपने लंबे प्रशासनिक करियर के दौरान उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया है, जिनमें सब-डिविजनल ऑफिसर (SDO), जॉइंट सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM), डिविजनल कमिश्नर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO), मैनेजिंग डायरेक्टर (MD), स्पेशल सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी शामिल हैं। नीतीश सरकार में उनका इतना प्रभाव था कि उन्हें सबसे ताकतवर अधिकारियों में गिना जाता था।