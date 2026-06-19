19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

टॉपर घोटाला के बाद बिहार बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे IAS आनंद किशोर, 10 साल बाद क्यों हटाए गए?

IAS Anand Kishore News: 10 साल के लंबे कार्यकाल के बाद IAS अधिकारी आनंद किशोर को बिहार बोर्ड (BSEB) के चेयरमैन पद से हटा दिया गया है। आनंद किशोर ने 2016 के टॉपर स्कैम के बाद बोर्ड की साख बचाने की ज़िम्मेदारी संभाली थी। अब वो सिर्फ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jun 19, 2026

IAS Anand Kishor

IAS आनंद किशोर (फोटो- स्मार्ट सिटी पटना वेबसाइट)

IAS Anand Kishore Transfer: बिहार सरकार ने गुरुवार देर रात 11 जिलों के डीएम सहित 21 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। खास बात यह है कि इस तबादला सूची में आनंद किशोर का नाम भी शामिल है। 1996 बैच के सीनियर IAS अधिकारी आनंद किशोर को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) के चेयरमैन पद से हटा दिया गया है। किशोर ने पूरे एक दशक तक बिहार बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर काम किया। अब वे सिर्फ़ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर बने रहेंगे।

आनंद किशोर ने कई अहम पद पर दिया योगदान

बिहार कैडर के 1996 बैच के IAS अधिकारी आनंद किशोर का जन्म 6 नवंबर 1971 को हुआ था। उनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडवांस्ड डिग्री (B.Tech और M.Tech) है और वे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में माहिर हैं। अपने लंबे प्रशासनिक करियर के दौरान उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया है, जिनमें सब-डिविजनल ऑफिसर (SDO), जॉइंट सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM), डिविजनल कमिश्नर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO), मैनेजिंग डायरेक्टर (MD), स्पेशल सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी शामिल हैं। नीतीश सरकार में उनका इतना प्रभाव था कि उन्हें सबसे ताकतवर अधिकारियों में गिना जाता था।

टॉपर घोटाला के बाद बिहार बोर्ड साफ करने आए थे आनंद किशोर

बिहार बोर्ड से आनंद किशोर का जाना कोई मामूली प्रशासनिक फेरबदल नहीं है। साल 2016 में जब बिहार में 'इंटर टॉपर स्कैम' (रूबी राय कांड) सामने आया, तो पूरे देश में बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बदनामी हुई थी। इसके बाद तत्कालीन चेयरमैन लालकेश्वर प्रसाद जेल चले गए, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 जून 2016 को बिहार बोर्ड की कमान आनंद किशोर को सौंपी, जिन्हें बहुत सख्त मिजाज का माना जाता था।

कमान संभालते ही आनंद किशोर ने बोर्ड में नई जान फूंक दी और परीक्षाओं को पूरी तरह से डिजिटल और बारकोड-आधारित बना दिया। बिहार बोर्ड देश का पहला ऐसा बोर्ड बना जिसने लगातार कई वर्षों तक सबसे पहले और रिकॉर्ड समय में नतीजे घोषित करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए।

क्यों हुआ आनंद किशोर का ट्रांसफर ?


आनंद किशोर को अचानक हटाए जाने की वजह रिशु श्री टेंडर घोटाले को बताया जा रहा है। पूछताछ के दौरान रिशु श्री ने बिहार के कई अधिकारियों के नाम बताए थे। करोड़ों रुपये के इस टेंडर घोटाले और इससे जुड़े गैर-कानूनी लेन-देन की जांच में आनंद किशोर का नाम भी सामने आया है। इसके अलावा, इस मामले में गिरफ्तार किए गए मुमुक्षु चौधरी ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने कथित तौर पर आनंद किशोर को 25 लाख रुपये की रिश्वत देकर म्युनिसिपल कमिश्नर का पद हासिल किया था।

बने रहेंगे पर्यावरण विभाग के ACS

आनंद किशोर को नीतीश कुमार के करीबी कुछ चुनिंदाअधिकारियों में गिना जाता था। इसी राजनीतिक रसूख की वजह से, समय-समय पर कार्यकाल बढ़ाए जाने के कारण वे एक दशक तक अपने पद पर बने रहे। हालांकि सरकार ने उन्हें बिहार बोर्ड के चेयरमैन पद से हटा दिया है, लेकिन प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के लिए वे फिलहाल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) के तौर पर काम करते रहेंगे।

डॉ. त्यागराजन को मिली बिहार बोर्ड की जिम्मेदारी

आनंद किशोर के हटने के बाद अब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की कमान डॉ. त्यागराजन एस.एम. को सौंपी गई है। वे 2011 बैच के IAS अधिकारी हैं और अपनी सख्ती और बेदाग़ छवि के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले, डॉ. त्यागराजन पटना के जिलाधिकारी के पद पर तैनात थे और उससे पहले वे गया ज़िले में भी इसी पद पर थे।

पूर्व राज्यपाल और प्रशांत किशोर से भिड़ चुकी हैं IPS स्वीटी सहरावत, अब बनाई गईं बिहार स्पेशल ब्रांच की SP

ये भी पढ़ें
IPS Sweety Sehrawat

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड

Published on:

19 Jun 2026 09:55 am

Hindi News / Bihar / Patna / टॉपर घोटाला के बाद बिहार बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे IAS आनंद किशोर, 10 साल बाद क्यों हटाए गए?

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार टेंडर घोटाला: IAS योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी, प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर के घर भी दबिश

bihar tender scam svu raid
पटना

कोचिंग विवाद में राकेश यादव की एंट्री; खान सर को शिव पुराण पढ़ने की दी सलाह, बोले-अहंकार में उजड़ गया एक परिवार

rakesh yadav on patna coaching controversy
पटना

पूर्व राज्यपाल और प्रशांत किशोर से भिड़ चुकी हैं IPS स्वीटी सहरावत, अब बनाई गईं बिहार स्पेशल ब्रांच की SP

IPS Sweety Sehrawat
पटना

'मेरी विनम्रता को कमजोरी न समझें', FIR पर तेज प्रताप यादव ने दिया जवाब

tej pratap yadav
पटना

झारखंड राज्य सभा चुनाव में हार के बाद INDIA गठबंधन में दरार, प्रणव झा की हार के बाद कांग्रेस का RJD-माले पर हमला

jharkhand rajya sabha election
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.