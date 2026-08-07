विवरण : वर्ष 2016 में 31 मई को टॉपर स्कैम सामने आने के बाद सुर्खियों में आए बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (बीएसईबी) की स्थापना बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड एक्ट, 1952 सेक्शन 3 के तहत की गई थी। बीएसईबी बिहार सरकार के अधीन काम करता है। इसकी जिम्मेदारी उसे संबंध सरकारी और निजी स्कूलों की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा करवाना है। इसका मुख्यालय राजधानी पटना में है। स्कूल परीक्षा के अलावा बोर्ड टीचर्स पात्रता परीक्षा (टीईटी), डिपलोमा इन फिजिकल एजुकेशन, सर्टिफिकेट ने फिजिकल एजुकेशन जैसी परीक्षाओं का भी आयोजन करवाना है। इनके अलावा बोर्ड और भी ऐसी परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। बोर्ड हर साल दो बार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। एक फरवरी-मार्च में होने वाली बोर्ड परीक्षाएं और दूसरी अगस्त-सितंबर में होने वाली पूरक परीक्षाएं। उल्लेखनीय है कि पिछले साल टॉपर स्कैम के कारण बोर्ड की काफी किरकिरी हुई थी। कला और विज्ञान संकाय को टॉप करने वाली रूबी राय और सौरभ श्रेष्ठा से जब संवाददाताओं ने आसान से सवाल पूछे तो वे उनका ठीक से जवाब ही नहीं दे पाए। रूबी राय ने तो पोलिटिकल साइंस को प्रोडिगल साइंस बता डाला था। उसका कहना था कि इस विषय में खाना पकाने के बारे में पढ़ाया जाता है। वहीं सौरभ को यह नहीं पता था कि इलेक्ट्रोन और प्रोटोन क्या होते हैं। वहीं, 2017 में टॉप करने वाले गणेश कुमार को संगीत के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी।

और पढ़ें