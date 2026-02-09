एसआरएमएस ट्रस्ट ने खरीदी विमको फैक्ट्री, बालीवुड के पहले सुपर स्टार राजेश खन्ना से जुड़ी हैं माचिस की यादें

अब इस ऐतिहासिक परिसर को एसआरएमएस ट्रस्ट ने खरीदा है। एसआरएमएस ट्रस्ट के सेक्रेट्री आदित्य मूर्ति ने बताया कि माचिस की जगह मेंटर्स, मशीनों की जगह मॉडर्न लैब्स, और धुएं की जगह डिग्री व स्किल। विश्वविद्यालय के जरिए तकनीकी शिक्षा, स्किल ट्रेनिंग, स्टार्टअप इकोसिस्टम और इंडस्ट्री-लिंक्ड कोर्स शुरू होंगे। आईटीसी कंपनी से एग्रीमेंट हो चुका है। फैक्ट्री को टेकओवर किया जा रहा है। इससे रोज़गार, स्टार्टअप्स और स्थानीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। युवाओं को जॉब-रेडी स्किल्स, नए स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेशन सपोर्ट दी जायेगी।