फ्लैशबैक रेस्टोरेंट की लिफ्ट बनी खौफ का पिंजरा, आधे घंटे तक फंसे रहे दस बच्चे, घबराहट और चीखों से बरपा हंगामा

स्थिति गंभीर देख कमल राणा ने लिफ्ट

का दरवाजा तोड़कर सभी को उसके अंदर से बाहर निकाला। करीब आधे घंटे बाद जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने राहत की सांस ली। लिफ्ट से निकलते ही कई बच्चे डर के मारे रो पड़े। परिजन उन्हें सीने से लगाकर ढांढस बंधाते रहे। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। रेस्टोरेंट में जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चों की जान से खिलवाड़ किया गया है।