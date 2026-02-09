रंगों से पहले रेलों में हाहाकार… ट्रेनों में ‘नो रूम’ की मार, मार्च के पहले हफ्ते तक कन्फर्म टिकट सपना, अब स्पेशल ट्रेनों पर टिकी निगाहें

यात्रा के पीक सीजन में कई लोकप्रिय ट्रेनों में लंबी वेटिंग के चलते टिकट बुकिंग तक बंद करनी पड़ी है। वाराणसी–आनंद विहार साप्ताहिक, राजधानी एक्सप्रेस (20503-04), श्रमजीवी एक्सप्रेस (12392-91), अवध-असम एक्सप्रेस (15910-09), सहरसा गरीब रथ (12204-05), दिल्ली–हावड़ा साप्ताहिक सुपरफास्ट (12372-73), मुजफ्फरपुर सुपरफास्ट (19269) जैसी गाड़ियों में होली के आसपास सीट मिलना लगभग असंभव हो गया है। इतना ही नहीं, वाराणसी गरीब रथ (22542-43), काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस (15127), राप्ती गंगा एक्सप्रेस (15005-06) के साथ अयोध्या एक्सप्रेस, पद्मावत एक्सप्रेस और लखनऊ मेल जैसी ट्रेनें भी यात्रियों को ‘माफी’ लिखे संकेत दे रही हैं—बुकिंग बंद, विकल्प सीमित।