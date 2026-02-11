11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

कर्ज चुकाने के बाद भी राजस्थान के मार्बल व्यापारी से रंगदारी, SSP तक पहुंचा मामला, बरेली के इन रसूखदारों पर FIR

राजस्थान के मार्बल कारोबारी को पहले भरोसे में लिया, फिर लॉकडाउन की मजबूरी का फायदा उठाकर 20 लाख रुपये उधार दिए और अब कर्ज चुकाने के बाद भी रंगदारी की तरह हर महीने मोटी रकम वसूल रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि इलाके के दो दबंग अब भी हर माह 1.25 लाख रुपये मांग रहे हैं।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 11, 2026

बरेली। राजस्थान के मार्बल कारोबारी को पहले भरोसे में लिया, फिर लॉकडाउन की मजबूरी का फायदा उठाकर 20 लाख रुपये उधार दिए और अब कर्ज चुकाने के बाद भी रंगदारी की तरह हर महीने मोटी रकम वसूल रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि इलाके के दो दबंग अब भी हर माह 1.25 लाख रुपये मांग रहे हैं और न देने पर दुकान कब्जाने व जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

राजस्थान के नागौर निवासी पीड़ित रिजवान अहमद ने एसएसपी अनुराग आर्य को दिए शिकायती पत्र में बताया कि आरोपी मोहम्मद साजिद और इकबाल रजा कई साल पहले उसकी दुकान पर आकर खुद को इलाके का रसूखदार बताते थे। कहते थे कि तुम बाहर के हो, यह हमारा इलाका है, यहां वही होगा जो हम चाहेंगे। इसी दहशत के माहौल में उन्होंने ब्याज पर रुपये देने की पेशकश की।

लॉकडाउन में फंसाया, ब्लैंक चेक हथियाए

लॉकडाउन के दौरान कारोबार बैठने पर रिजवान ने मजबूरी में 20 लाख रुपये 2 प्रतिशत ब्याज पर लिए। आरोप है कि इसके बदले दोनों दबंगों ने पांच-पांच लाख रुपये के चार ब्लैंक चेक हस्ताक्षर कराकर अपने पास रख लिए। यहीं से पीड़ित पूरी तरह उनके शिकंजे में फंस गया। पीड़ित का दावा है कि जनवरी 2021 से हर महीने 1.25 लाख रुपये देकर उसने ब्याज और मूलधन बराबर चुका दिया, लेकिन इसके बाद भी आरोपी रकम मांगते रहे। ब्लैंक चेक लौटाने की मांग पर साफ इनकार कर दिया गया।

दुकान कब्जाने और जान से मारने की धमकी

आरोप है कि दोनों आरोपी दुकान पर आकर खुलेआम धमकी देते थे कि अगर हर महीने पैसे नहीं दिए तो दुकान पर अवैध कब्जा कर लेंगे और विरोध करने पर जान से मार देंगे। पीड़ित का कहना है कि आरोपी अवैध असलहे रखते हैं, जिससे वह और भी दहशत में है। 22 जनवरी 2026 की रात इकबाल रजा ने पीड़ित को अपने घर बुलाया और वहां से साजिद के घर ले गया। दोनों ने मिलकर दोबारा हर महीने पैसे देने का दबाव बनाया और धमकाया कि अगर चालाकी की तो जान से हाथ धो बैठेगा। किसी तरह पीड़ित वहां से जान बचाकर निकल सका।

थाने में सुनवाई नहीं, एसएसपी तक पहुंचा मामला

पीड़ित ने पहले थाना किला में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य से गुहार लगाई। एसएसपी अनुराग आर्य के हस्तक्षेप के बाद थाना बारादरी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की जांच शुरू होते ही इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर दबंगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Feb 2026 12:57 pm

Published on:

11 Feb 2026 12:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / कर्ज चुकाने के बाद भी राजस्थान के मार्बल व्यापारी से रंगदारी, SSP तक पहुंचा मामला, बरेली के इन रसूखदारों पर FIR

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: सीकर, झुंझुनूं और भरतपुर में एयरपोर्ट निर्माण का प्रस्ताव

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पीलीभीत के जंगल में गई थी महिला, बाघ ने बना लिया अपना शिकार, कॉलोनी से 200 मीटर दूर मिला शव, जाने पूरा मामला

बरेली

बरेली के इन नामचीन सरकारी स्कूलों में अब मुफ्त मिलेगी पढ़ाई की सुविधा, 20 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन

बरेली

गोरखपुर के विवादित ठेकेदार पर डेडलाइन बेअसर, पूरनपुर-धनाराघाट में 19 करोड़ की सड़क अधूरी

बरेली

बरेली में सरकारी ड्यूटी पर एफएमडी वैक्सीन छीनी, महिला अधिकारी को दौड़ा-दौड़ा कर ईट से किया हमला

बरेली

मॉडल टाउन में सुबह घुसपैठियों के ‘रेकी गैंग की दस्तक, वीडियो कॉल पर दिखाये घर, कैप लगाए दो लोगों के वीडियो वायरल

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.