कर्ज चुकाने के बाद भी राजस्थान के मार्बल व्यापारी से रंगदारी, SSP तक पहुंचा मामला, बरेली के इन रसूखदारों पर FIR

आरोप है कि दोनों आरोपी दुकान पर आकर खुलेआम धमकी देते थे कि अगर हर महीने पैसे नहीं दिए तो दुकान पर अवैध कब्जा कर लेंगे और विरोध करने पर जान से मार देंगे। पीड़ित का कहना है कि आरोपी अवैध असलहे रखते हैं, जिससे वह और भी दहशत में है। 22 जनवरी 2026 की रात इकबाल रजा ने पीड़ित को अपने घर बुलाया और वहां से साजिद के घर ले गया। दोनों ने मिलकर दोबारा हर महीने पैसे देने का दबाव बनाया और धमकाया कि अगर चालाकी की तो जान से हाथ धो बैठेगा। किसी तरह पीड़ित वहां से जान बचाकर निकल सका।