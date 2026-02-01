बरेली के इन नामचीन सरकारी स्कूलों में अब मुफ्त मिलेगी पढ़ाई की सुविधा, 20 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन

बरेली: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए समाज कल्याण विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए अपने आवासीय विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिले में मनौना (आंवला) और गोपालपुर-भोजीपुरा स्थित स्कूलों में कक्षा 6 से 9 तक प्रवेश लिखित परीक्षा से होगा, जबकि कक्षा 11 में चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इन विद्यालयों में रहना खाना पूरी तरह निःशुल्क है। स्कूलो में पठन पाठन से लेकर रहन सहन की सभी सुविधायें योगी सरकार निशुल्क करती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर ने बताया कि इन विद्यालयों में प्रवेश 20 जनवरी से प्रारंभ हो गये थे। आवेदन करने के लिये अंतिम तिथि 20 फरवरी है। 25 फरवरी को पात्र छात्रों की सूची जारी की जायेगी।