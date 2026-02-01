आग के साथ अब आपदा पर भी वार, बरेली फायर ब्रिगेड के बेड़े में जुड़ा मल्टी डिजास्टर रेस्पांस वाहन, हाईराइज रेस्क्यू में मिलेगी नई ताकत

फिलहाल जिले में उपलब्ध फायर टेंडर से सिर्फ 15 मीटर तक ऊंची इमारत में आग लगने की स्थिति से निपटा जा सकता है, जबकि शहर में 42.5 मीटर तक ऊंची इमारतें बन चुकी हैं। ऐसे में हाईराइज बिल्डिंग में आग लगने पर बड़ी चुनौती सामने आती है। इस समस्या के समाधान के लिए विभाग ने दो हाईराइज प्लेटफॉर्म वाहन मंगाने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा है। ये प्लेटफॉर्म आने के बाद 42 मीटर ऊंचाई तक प्रभावी रेस्क्यू और फायर कंट्रोल संभव हो सकेगा।