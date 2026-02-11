डीएम आवास पर उमड़ा पूरा शहर, रिटायर्ड पीसीएस दिनेश बहादुर को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

बरेली। जिलाधिकारी आवास पर बुधवार को भावनाओं से भरा दृश्य देखने को मिला। बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह के पिता और रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी दिनेश बहादुर सिंह की पुण्य आत्मा की शांति के लिए आयोजित विशाल श्रद्धांजलि सभा में प्रशासन, पुलिस, शिक्षा, राजनीति और सामाजिक जगत की प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं। 29 जनवरी को हुए उनके निधन के बाद यह पहला बड़ा सार्वजनिक श्रद्धांजलि आयोजन था, जिसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी नजर आई।