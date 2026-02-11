पीलीभीत के जंगल में गई थी महिला, बाघ ने बना लिया अपना शिकार, कॉलोनी से 200 मीटर दूर मिला शव, जाने पूरा मामला

पीलीभीत। यूपी-उत्तराखंड सीमा के करीब बसे महोफ जंगल में बुधवार सुबह वह मंजर दिखा, जिसने ग्रामीणों की रूह कंपा दी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की महोफ वन रेंज में 65 वर्षीय पारुल राय का क्षत-विक्षत शव कॉलोनी से महज 200 मीटर दूर जंगल में पड़ा मिला। आशंका है कि झाड़ियों में घात लगाकर बैठे बाघ ने अचानक हमला किया, जबड़े में गला दबोचकर महिला को घसीटते हुए भीतर ले गया और मौत के घाट उतार दिया। मृतका पारुल राय महोफ कॉलोनी की निवासी थीं। मंगलवार दोपहर वह लकड़ी बीनने जंगल गई थीं। देर शाम तक घर न लौटने पर परिवार बेचैन हुआ। पति सुकुमार राय और परिजनों ने रात तक तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को सूचना दी गई।