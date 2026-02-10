मॉडल टाउन में सुबह घुसपैठियों के ‘रेकी गैंग की दस्तक, वीडियो कॉल पर दिखाये घर, कैप लगाए दो लोगों के वीडियो वायरल

कॉलोनीवासियों ने सीसीटीवी फुटेज देखी। फुटेज में दोनों युवक करीब 20 मिनट तक गलियों में संदिग्ध गतिविधियां करते दिखे। चक्कर लगाना, रुककर वीडियो बनाना, फोन पर बात करना और तेज़ी से लोकेशन बदलना। घटना के बाद मॉडल टाउन में लोग रातभर जागकर पहरा देने को मजबूर हैं। कॉलोनीवासियों का कहना है कि पहले भी इलाके में चोरी/हत्या जैसी घटनाओं की चर्चा रही है। इसलिए इस बार की रेकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता।जनसेवा ई-रिक्शा ऑटो चालक एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष मनजीत सिंह बिट्टू ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना-पत्र देकर मांग की है कि CCTV के आधार पर पहचान कर तुरंत गिरफ्तारी की जाए, ताकि किसी बड़ी वारदात से पहले गैंग पर शिकंजा कसा जा सके।