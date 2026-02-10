बरेली में सरकारी ड्यूटी पर एफएमडी वैक्सीन छीनी, महिला अधिकारी को दौड़ा-दौड़ा कर ईट से किया हमला

आरोप है कि गालियों के बीच आरोपियों ने ईंट उठाकर हमला करने की कोशिश की। इसी दौरान सरकारी टीकाकरण सामग्री और एफएमडी वैक्सीन छीनकर जमीन पर फेंक दी गई। हालात इतने बिगड़े कि महिला अधिकारी को अपनी जान बचाने के लिए मौके से हटना पड़ा।

घटना ने सरकारी कर्मचारियों—खासतौर पर महिला अधिकारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनहित से जुड़े टीकाकरण जैसे अभियानों में इस तरह की बाधा न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था को चोट पहुँचाती है, बल्कि पशुओं में संक्रामक बीमारियों के फैलाव का खतरा भी बढ़ाती है।