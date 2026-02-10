अर्बन हाट में खुलेगा फाइव स्टार होटल, मल्टीप्लेक्स और हैंडीक्राफ्ट से बदलेगी बरेली की तस्वीर, यहां मिलेगा रोजगार

अर्बन हाट को 46,135 वर्गमीटर क्षेत्र में विकसित किया गया है, जिसे 11 ब्लाक में बांटा गया है। इससे ओडीओपी और हस्तशिल्प को उड़ान मिलेगी। परियोजना के तहत हैंडीक्राफ्ट सेंटर उद्योग विभाग द्वारा बिना किराए संचालित किया जाएगा, जहां प्रशिक्षण सत्र और प्रदर्शनी होंगी। यहां इन्क्यूबेशन सेंटर, जरी-जरदोजी व अन्य स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा। एजेंसी किसी भी स्थिति में परिसर को आगे लीज या गिरवी नहीं रख सकेगी।