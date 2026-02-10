निगम में नगर स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ सफाई निरीक्षकों ने खोला मोर्चा, उत्पीड़न का आरोप, आदेश मानने से इनकार

आरोप निराधार हैं, शासनादेश के अनुसार ही काम लिया जा रहा है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. भानु प्रकाश ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि किसी का कोई उत्पीड़न नहीं किया गया। कुछ कर्मचारी अनावश्यक दबाव बनाना चाहते हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। काम पूरी तरह शासनादेश के अनुरूप कराया जा रहा है।

उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. नैन सिंह ने विवाद की जड़ एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) बताते हुए कहा कि कुछ कर्मी मनमानी तरीके से एसीआर भेजने का दबाव बना रहे हैं, जो गलत है।