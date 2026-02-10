IGRS में बरेली रेंज बना यूपी का सिरमौर, जन शिकायतों में रचा इतिहास, चार जिलों ने मिलकर मारी बाजी, 88 थाने बने प्रदेश टॉपर

रेंज के कुल 88 थानों ने संयुक्त रूप से प्रदेश में टॉप कर इतिहास रच दिया। बरेली के 28, बदायूं के 20, पीलीभीत के 17 और शाहजहांपुर के 23 थानों ने शिकायतों के निस्तारण में ऐसी रफ्तार दिखाई कि प्रदेश भर में बरेली परिक्षेत्र की चर्चा होने लगी। वहीं बरेली जनपद के कोतवाली से लेकर महिला थाना, सुभाषनगर, इज्जतनगर, भोजीपुरा, नवाबगंज, आंवला, भमोरा, शीशगढ़, प्रेमनगर, बिथरीचैनपुर, कैंट और मीरगंज जैसे थानों ने मोर्चा संभाले रखा। शहर से देहात तक हर थाने ने यह जता दिया कि अब शिकायतें दबेंगी नहीं, बल्कि फटाफट निपटेंगी।